Çin, Pakistan'daki Terör Saldırısına Müdahale İçin Grubu Gönderdi

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin 6 Ekim'de Kasım Limanı Termik Enerji Santrali'nin Çinli çalışanlarını taşıyan konvoya düzenlenen ve Çinli personelin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırının ardından olaya müdahale kapsamında hızlı bir şekilde kurumlar arası çalışma grubunu Pakistan'a gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından Cuma günü konuya ilişkin bir soruya yanıt olarak yapılan açıklamada 8 Ekim'de İslamabad'a ulaşan çalışma grubunun, acil durum müdahalesi kapsamında derhal Pakistan'daki Çin Büyükelçiliği ve ilgili şirketle temasa geçtiği belirtildi.

Sözcünün verdiği bilgilere göre çalışma grubu Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ordu, polis ve istihbarat dairelerinin başındaki kişilerle yoğun görüşmeler gerçekleştirerek Pakistan tarafından ilgili konuları gerektiği şekilde ele almalarını, yaralıları kurtarmak için her türlü çabayı göstermelerini, eksiksiz soruşturma yürütmelerini, olayın tüm faillerini adalete teslim etmelerini ve Çin'in Pakistan'daki personel, kurum ve projelerinin emniyetini sağlayacak güvenlik önlemlerini artırmalarını istedi.

Sözcü, terör saldırısını güçlü şekilde kınayan Pakistan tarafının, olayın sonrasıyla tam olarak ilgilendiğini, failleri tespit etmeye çalıştığını ve güvenlik önlemlerini daha da artırıp Çin'in Pakistan'daki çıkarlarını korumak üzere her türlü çabayı göstereceğini ifade ettiğini vurguladı.