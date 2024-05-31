Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu BM barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur haline geldi

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur ve kilit bir güç haline geldiğini ve dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağını kaydetti.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çarşamba gününe denk gelen 22. BM Barış Gücü Uluslararası Günü vesilesiyle Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ilgili katkılarına ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in barışı savunduğunu ve taahhüdünü gerçek eylemlerle yerine getirdiğini kaydeden Wu, Çin'in BM barış gücü operasyonlarına aktif olarak katıldığını ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında barış gücüne en fazla asker sağlayan ülke olduğunu söyledi.

Wu, Çin ordusunun son yıllarda 8.000 kişilik bir barış gücü yedek kuvveti oluşturduğunu ve 20'den fazla ülke ve bölgede 50.000'i aşkın barış gücü askeri konuşlandırdığını dile getirdi.

Sözcü, an itibarıyla 1.700'den fazla Çin Halk Kurtuluş Ordusu barış gücü askerinin, Güney Sudan ve Lübnan da dahil olmak üzere altı misyon bölgesinde görev yapmak suretiyle dünya barışına ve ortak kalkınmaya katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Nisan 1990'da Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetleme Örgütü'ne 5 askeri gözlemci gönderen Çin Silahlı Kuvvetleri, o tarihten bu yana BM barış gücü operasyonlarının katılımcısı oldu.