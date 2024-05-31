Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu BM barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur haline geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu BM barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur haline geldi

Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu BM barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur haline geldi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur ve kilit bir güç haline geldiğini ve dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağını kaydetti. Çin'in barışı savunduğunu ve taahhüdünü gerçek eylemlerle yerine getirdiğini belirten Wu, Çin'in BM barış gücü operasyonlarına aktif olarak katıldığını ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında barış gücüne en fazla asker sağlayan ülke olduğunu söyledi.

31.05.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur ve kilit bir güç haline geldiğini ve dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağını kaydetti.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çarşamba gününe denk gelen 22. BM Barış Gücü Uluslararası Günü vesilesiyle Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ilgili katkılarına ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in barışı savunduğunu ve taahhüdünü gerçek eylemlerle yerine getirdiğini kaydeden Wu, Çin'in BM barış gücü operasyonlarına aktif olarak katıldığını ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında barış gücüne en fazla asker sağlayan ülke olduğunu söyledi.

Wu, Çin ordusunun son yıllarda 8.000 kişilik bir barış gücü yedek kuvveti oluşturduğunu ve 20'den fazla ülke ve bölgede 50.000'i aşkın barış gücü askeri konuşlandırdığını dile getirdi.

Sözcü, an itibarıyla 1.700'den fazla Çin Halk Kurtuluş Ordusu barış gücü askerinin, Güney Sudan ve Lübnan da dahil olmak üzere altı misyon bölgesinde görev yapmak suretiyle dünya barışına ve ortak kalkınmaya katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Nisan 1990'da Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetleme Örgütü'ne 5 askeri gözlemci gönderen Çin Silahlı Kuvvetleri, o tarihten bu yana BM barış gücü operasyonlarının katılımcısı oldu.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Sözcü, Dünya, Uluslararası, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu BM barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur haline geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu BM barış gücü operasyonlarında kritik bir unsur haline geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement