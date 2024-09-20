Çin, Taiwan Bağımsızlığına Karşı Sert Önlemler Alacak

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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü ayrılıkçı girişimi bozguna uğratmak için kararlı ve kesin tedbirler alacağını söyledi.

Zhang Cuma günü, ABD'nin Taiwan'a silah satma planlarıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri eğitimi arttırmaya ve savaşa hazırlığını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Zhang "ABD tarafını 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklememe taahhüdünü ciddiyetle yerine getirmeye ve Taiwan'ı herhangi bir şekilde silahlandırmaya son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.