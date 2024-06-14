Çin Ticaret Bakanlığı, yerli endüstrilerin soruşturma başvurusu hakkını vurguladı - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, yerli endüstrilerin soruşturma başvurusu hakkını vurguladı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in ilgili yasa ve yönetmelikleri ile Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca yerli endüstrilerin soruşturma başvurusunda bulunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Sözcü, yerli endüstrilerin yasalara uygun başvurularının soruşturma kurumu tarafından değerlendirileceğini ve gerekli şartların karşılanması halinde soruşturma prosedürünün başlatılacağını ifade etti.

14.06.2024 10:40
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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin'deki yerli endüstrilerin, normal piyasa rekabet düzenini sürdürmek ve kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla Çin'in ilgili yasa ve yönetmelikleri ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları uyarınca soruşturma başvurusunda bulunma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

He, Perşembe günkü olağan basın toplantısında Çinli şirketlerin, Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan süt ürünleri ithalatına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma ve domuz eti ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başlatması için hükümete lobi faaliyeti yürütüp yürütmediğinin sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, yerli endüstrilerin yasalara uygun başvurularının soruşturma kurumu tarafından değerlendirileceğini belirtti.

He, "Soruşturma kurumu, dava açılması için gerekli şartların karşılanması halinde soruşturma prosedürünü başlatacak ve yasalar uyarınca açıklama ve duyurularda bulunacak" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı, yerli endüstrilerin soruşturma başvurusu hakkını vurguladı - Son Dakika

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