Çin, Ukrayna Barış Gücü İddialarını Yalanladı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çinli diplomatların Brüksel'de Ukrayna'daki olası bir barış gücüne katılma ihtimalini görüştüğünü iddia eden medya haberini yalanlayarak, haberin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumunun tutarlı ve net olduğunu ifade etti.