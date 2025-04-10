Çin ve AB'den Çok Taraflı Ticaret Desteği

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa destekleyeceklerini yineledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Wang Wentao ve AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in salı günü video bağlantısıyla gerçekleştirdikleri görüşmede Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ABD'nin sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" verilecek yanıtların da aralarında olduğu birçok konuyu ele aldı.

Wang, görüşme sırasında ABD'nin "karşılıklı gümrük vergilerinin" diğer ülkelerin meşru çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, DTÖ kurallarını çiğnediğini, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ve küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu hamlesinin tipik bir tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalık eylemi olduğunu belirten Wang, buna kesinlikle karşı çıktıklarını ve hak ve çıkarlarını savunmak üzere karşı önlemler aldıklarını vurguladı.

Wang, "Ticaret savaşının kazananı olmaz ve korumacılığın bir faydası olmaz" dedi.

Anlaşmazlıkları istişare ve müzakere yoluyla çözmeye istekli olduklarını kaydeden Wang, ABD'nin kasıt içeren davranışlarda bulunmaya devam etmesi halindeyse sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Wang, mevcut koşullar altında Çin ve AB'nin ortaklaşa kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini desteklemesinin ve ticaretin serbestleştirilip kolaylaştırılmasına bağlı kalmasının, küresel ekonomik ve ticari ortama daha fazla istikrar ve kesinlik getireceğini ifade etti.

Sefcovic ise ABD'nin gümrük vergilerinin uluslararası ticarete ciddi darbe vurduğunu kaydederek, AB'nin uluslararası ticaretin olağan işleyişini sağlamak üzere Çin'in de aralarında bulunduğu DTÖ üyeleriyle çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerine değer verdiklerini belirten Sefcovic, Çin ile diyalog ve iletişimi güçlendirmeye ve daha fazla iki yönlü pazar erişimi, yatırım ve sanayi işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

Açıklamaya göre iki taraf, pazar erişimiyle ilgili konularda en kısa sürede istişareye başlama ve elektrikli araç fiyatlandırma taahhütlerinin yanı sıra otomotiv sektöründe ikili yatırım işbirliğiyle ilgili konularda müzakerelere hemen başlama konusunda uzlaştı.

Açıklamada tarafların ticaretin yönünü değiştirmeyle ilgili sorunları ele almak ve ticari anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmek üzere Çin-AB ticaret çözümleri diyalog mekanizmasının yeniden başlatılmasını desteklediği belirtildi.

Taraflar, DTÖ bünyesinde iletişimi güçlendirme, DTÖ reformunu ortaklaşa teşvik etme ve merkezinde DTÖ'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini destekleme çalışmalarını sürdürme konusunda da taahhütte bulundu.