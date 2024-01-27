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Çin ve ABD, Bangkok'ta stratejik diyalog toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Çin ve ABD, Bangkok'ta stratejik diyalog toplantısı düzenledi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya gelerek stratejik diyalog toplantısı düzenledi. Taraflar, Çin-ABD ilişkilerindeki önemli konuları ele alarak samimi ve verimli bir iletişim yürüttü. Vang, her iki tarafın birbirine saygı duyması ve kazan-kazan işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tayvan sorunu ve ulusal güvenlik konuları da görüşmede ele alındı. Görüşmede ayrıca, askeri iletişimin sürdürülmesi, yapay zeka yönetimi ve uyuşturucuyla mücadele alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulması konuşuldu.

Çin ve ABD, Bangkok\'ta stratejik diyalog toplantısı düzenledi
27.01.2024 - 19:29,
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Tayland'ı ziyaretinde burada bulunan Sullivan ile stratejik diyalog toplantılarının yeni turunu gerçekleştirdi.

İki ülke liderlerinin geçen yıl ABD'nin San Francisco şehrinde yaptıkları görüşmede vardıkları mutabakat uyarınca düzenlenen toplantıda taraflar, "Çin-ABD ilişkilerindeki önemli ve hassas konuların doğru şekilde ele alınması konusunda samimi, sağlam ve verimli bir stratejik iletişim yürüttü.

Görüşmede 2024'ün Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yılı olduğunu hatırlatan Vang, "Her iki taraf da bu fırsatı kullanarak geçmiş deneyimlerden dersler çıkarmalı, birbirlerini küçümsemek yerine eşit davranmalı, farklılıkları öne çıkarmak yerine ortak zemin aramalı, birbirlerinin temel çıkarlarına zarar vermek yerine saygı duymalıdır." dedi.

Vang, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinin, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve doğru yönde gelişimi için geçerli yol olduğunu vurguladı.

Tayvan sorunu

Tayvan ile egemenlik ihtilafının Çin'in iç meselesi olduğunun, Ada'da yapılan seçimlerin Tayvan'ın Çin'in parçası olduğu temel gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çizen Vang, "ABD, tek Çin ilkesine ve ABD ile Çin arasında imzalanan 3 Ortak Bildiri'ye uymalı, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdünü somut eylemlerle ortaya koymalı ve Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini desteklemelidir." ifadelerini kullandı.

Vang, her ülkenin ulusal güvenlik kaygıları olabileceği, ancak bunun meşru ve makul olması ve diğer ülkelerin gelişimini engellemek ve bastırmak için kullanmaması gerektiğini belirterek, her şeyin siyasetin ve güvenliğin konusu haline getirilmemesi, ulusal güvenlik ile ekonomik faaliyetler arasındaki sınırların çizilmesi gereğine işaret etti.

Beyaz Saray'ın görüşmeye ilişkin açıklamasında da toplantının iki ülke liderinin mutabakatı doğrultusunda iletişim kanallarının açık tutulması ve rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesine yönelik çabaların parçası olduğu kaydedildi.

Görüşmede taraflar, San Francisco'da zirvenin ardından askeri iletişimin sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti vurgularken, yapay zeka yönetimi ve uyuşturucuyla mücadele alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulması için atılacak adımları tartıştı.

Sullivan, görüşmede, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarının sürdürülmesini önemine vurgu yaparken, taraflar, Rusya- Ukrayna Savaşı, Orta Doğu, Kuzey Kore, Güney Çin Denizi ve Myanmar'daki durum gibi bölgesel ve küresel kriz alanlarında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın zamanda telefonda görüşmesi de dahil kilit konularda üst düzey iletişiminin sürdürülmesinde mutabakata vardı.

San Francisco görüşmesi

Vang ve Sullivan, geçen yıl şubat ayında Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesiyle ortaya çıkan krizin ardından 10-11 Mayıs'ta iki ülke arasında Viyana'da bir araya gelerek iki ülke arasında ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Tarafların krizin ardından kopan diyaloğu yeniden kurma girişimleri, Biden ile Şi'nin yıl sonunda San Francisco'da buluşmasıyla sonuçlanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ABD'ye yaptığı ziyarette, 15 Kasım 2023'te ABD Başkanı Joe Biden ile San Francisco şehrinde bir araya gelmişti.

San Francisco görüşmesinde liderler, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğu yeniden kurmanın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi alanlarında ortak çalışma grupları oluşturma konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA
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