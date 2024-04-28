Çin ve Fransa, üst düzey temasları artırmak ve stratejik ortaklığı güçlendirmek istiyor

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BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa ile üst düzey temasları artırmaya, ülke liderleri arasındaki diplomasinin öncü rolünün önünü açmaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni seviyeye çıkarmaya istekli olduklarını belirtti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü de olan Wang söz konusu açıklamayı, Fransa Cumhurbaşkanının Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesinde yaptı.

Wang, Fransa ile çeşitli alanlarda ikili işbirliğini yeni bir düzeye taşımaya ve iki büyük ülkenin küresel zorluklarla başa çıkmada önemli rol oynamalarını sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Çin ve Fransa'nın bağımsızlık ve kazan-kazan anlayışlına dayalı işbirliğinden yana olduğunu belirten Wang, her iki ülkenin de dünyanın bölünmesine ve bloklaşmaya karşı çıktığını, çok taraflılık politikasını uyguladığını ve BM Anlaşması ile uluslararası hukuku desteklediğini ifade etti.

Mevcut uluslararası konjonktürün karmaşık ve değişken olduğuna, çok sayıda zorluk ve sıcak noktanın bir biri ardına ortaya çıktığına işaret eden bakan, uluslararası toplumun Çin ve Fransa'dan dünya barışı ve istikrarının yanı sıra insanlığın geleceği ve kaderini ilgilendiren önemli konularda ortak bir pozisyon belirleyip tek ses olarak hareket etmelerini beklediğini söyledi.

Wang, Fransa'dan Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik olumlu ve yararlı bir politika izlemeye devam etmesi için çalışmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Bonne ise Fransa'nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü üst düzey temasları artırmak, karşılıklı güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları için çaba sarf etmek için fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti.

Bonne, iki ülkenin sıcak nokta sorunlarını yatıştırmak, iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla başa çıkmak, Kuzey ile Güney arasındaki uçurumu daraltmak ve cepheleşmeye karşı çıkmak için olumlu adımlar atmak ve Fransa-Çin ve Avrupa-Çin ilişkilerini daha da geliştirmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Görüşmede iki taraf, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda işbirliği yapma, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda koordinasyonu güçlendirmeye devam etme ve her iki tarafın işletmelerinin karşılıklı olarak yatırım ve iş yapmaları için iyi bir ortam sağlamak amacıyla "Fransız çiftliğinden Çin sofrasına" şeklindeki başarılı uygulamayı daha da iyileştirme konusunda uzlaştı.

İki ülke ayrıca, Ukrayna sorunu ve Filistin- İsrail ihtilafı gibi ortak endişe kaynağı olan uluslararası ve bölgesel konularda da koordinasyon sağladı.