Çin ve Güney Kore'nin 210 saatlik ortak devriyesi 8-17 Ekim'de tamamlandı - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore'nin 210 saatlik ortak devriyesi 8-17 Ekim'de tamamlandı

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Çin ve Güney Kore deniz kolluk kuvvetleri, 8-17 Ekim'de 210 saat süren ortak devriyeyi 1.200 deniz milinden fazla alanda yaptı. Görevde balıkçı tekneleri denetlendi; işbirliğinin güçlendiği ve yasadışı balıkçılıkla mücadeleye katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Güney Kore'nin deniz kolluk kuvvetleri, iki ülke arasındaki Balıkçılık Anlaşması kapsamında belirlenen geçici tedbirler bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi ile Güney Kore'ye ait bir balıkçılık rehber gemisi, 8-17 Ekim tarihlerinde 210 saat boyunca 1.200 deniz milinden fazla bir alanda devriye görevi yürüttü.

Açıklamada, devriye görevi yürüten tarafların her iki ülkeye ait balıkçı teknelerini gözlemleyip kayda aldığı, gemilere çıkarak denetimler yaptığı ve balıkçılara rehberlik ettiği belirtildi.

Ortak devriyenin, iki ülkenin deniz kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirirken, geçici tedbirler bölgesinde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin idaresini geliştirdiği bildirildi.

Devriye görevinin, yasadışı balıkçılıkla mücadeleye, balıkçılık faaliyetlerinde düzenin korunmasına ve deniz balıkçılığı kaynaklarının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Çin Sahil Güvenliği, Güney Kore'nin ilgili kurumuyla temasları ve tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, karşılıklı anlayışı geliştirmeye ve Sarı Deniz'deki balıkçılık kaynaklarını korumak için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

İki ülke arasındaki benzer türde bir önceki ortak devriye, Nisan 2022'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Xinhua
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