Çin ve İspanya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve İspanya'dan İşbirliği Vurgusu

13.06.2025 15:11
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Han Zheng ve Kral 6. Felipe, enerji, tarım ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirdi.

MADRİD, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf, işbirliğini derinleştirme ve çok taraflılık ile serbest ticareti destekleme kararlılığını dile getirdi.

Han, perşembe günkü görüşmede İspanya ile yeni enerji, tarım ve gıda ürünleri, elektrikli araçlar ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmeye ve kültür ve eğitim sektörlerinde halklar arası etkileşimi yoğunlaştırmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin ve İspanya'nın birçok önemli uluslararası konuda benzer görüş ve fikirleri paylaştığını belirten Han, iki ülkenin, çok taraflılığın savunulması, serbest ticaret kuralları ve düzeninin korunması, açıklık ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve küresel yönetişimin iyileştirilmesinde önemli pozitif güçler olduğunu ifade etti.

Han, iletişim ve diyaloğu artırmak, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ortaklaşa korumak ve dünya barış, istikrar ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere İspanya ve Avrupa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kral 6. Felipe ise günümüzde dünyanın karmaşık değişimlerden geçtiğini, Çin'in de bu süreçte önemli, aktif ve dengeleyici bir rol oynadığını belirtti.

İspanya'nın çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklediğini belirten Kral 6. Felipe, Çin ile çok taraflı kurumlarda iletişim ve koordinasyonu artırmaya, çok taraflı uluslararası ticari düzen ve kurallarını ortaklaşa korumaya ve sürdürülebilir küresel kalkınmayı teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

İki taraf, büyük ülkeler arasındaki ilişkiler, Ukrayna krizi ve Filistin meselesi gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve İspanya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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