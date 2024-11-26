Çin ve Lüksemburg'dan İlişkilerde Yeni Adımlar

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Xavier Bettel ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın bir sürede uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişme sergilediğini söyledi.

Lüksemburg'un Çin'e yönelik olumlu ve tatbiki politikasını takdir ettiklerini kaydeden Wang, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırma, birbirini tamamlama düzeyini artırma, yeşil kalkınma işbirliği için yeni büyüme noktaları yaratma, halklar arası etkileşimleri artırma ve ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme yönünde gayret göstermek üzere Lüksemburg'la çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Önümüzdeki yıl Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünün kutlanacağını kaydeden Wang, Çin ve AB'nin rakip değil, ortak olduğunu vurgulayarak AB tarafının stratejik özerkliğini sürdürmesi temennisini dile getirdi.

Wang, Çin-AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Lüksemburg'la çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Bettel ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'le yakın işbirliğini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Bettel, AB'nin kurucu üyelerinden biri olan Lüksemburg'un, AB-Çin karşılıklı güvenini artırmaya ve AB-Çin ortaklığını teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin'in güveni hak eden büyük bir ülke olduğunu kaydeden Bettel, Çin'in dünyanın barış ve istikrarında daha fazla rol alması temennisini dile getirdi.