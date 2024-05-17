Çin ve Rusya, Diplomatik İlişkileri Derinleştirmek İçin Ortak Bildiri İmzaladı

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping resmi ziyaret için ülkede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda yaptıkları görüşmenin ardından Çin-Rusya Diplomatik İlişkilerinin 75. Yıldönümü Bağlamında Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığının Derinleştirilmesine İlişkin Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Ortak Bildirisi'ni birlikte imzalayıp yayımladı, 16 Mayıs 2024.(Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)