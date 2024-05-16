Çin ve Rusya, İşbirliğini Derinleştirerek Sürdürmeye Hazır - Son Dakika
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Çin ve Rusya, İşbirliğini Derinleştirerek Sürdürmeye Hazır

Çin ve Rusya, İşbirliğini Derinleştirerek Sürdürmeye Hazır

Çin Başbakanı Li Çiang'ın ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ortak kalkınması doğrultusunda işbirliğini derinleştirerek sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi. Li, görüşmede Çin ve Rusya'nın son yıllarda farklı alanlardaki işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti ve ticaretin serbestleşmesi, enerji, tarım, altyapı ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atacaklarını vurguladı. Batı'nın yaptırımlarının hedefindeki Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle engellenmek isteniyor.

16.05.2024 18:09
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Çin Başbakanı Li Çiang'ın ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ortak kalkınması doğrultusunda işbirliğini derinleştirerek sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin 2 gün sürecek Çİn ziyaretinin ilk gününde Devlet Başkanı Şi Cinping'in ardından Başbakan Li ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Li görüşmede, Çin ve Rusya'nın, ittifak kurmama, cepheleşmeme ve üçüncü tarafları hedef almama ilkeleri çerçevesinde yürüttükleri ikili ilişkilerinde son yıllarda farklı alanlardaki pratik işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında işbirliğinin derinleştirilmesi, bölgesel bütünleşmenin ilerletilmesi için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Li, ticaretin serbestleşmesi ve kolaylaştırılması ile enerji, tarım, altyapı ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Pekin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı'nın yaptırımlarının hedefindeki Moskova ile başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini geliştirmişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 240 milyar dolara ulaşarak 200 milyar dolar olarak belirlenen hedefi aşarken, Rusya'nın yıl içinde ihraç ettiği ham petrol ve doğal gazın yaklaşık yarısı Çin tarafından satın alınmıştı.

Batı yaptırımları, ekonomik ilişkilere engel

ABD ve Avrupa Birliği'nin, son bir yılda Ukrayna bağlantılı yaptırımlara Çinli firmaları da dahil etmesi, Rusya ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğini olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümü öncesinde, 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle Çinli şirketleri yaptırım listesine almıştı.

Avrupa Birliği de 24 Şubat'ta Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketine ilk kez Çinli şirketleri dahil etmişti.

Yatırım uygulanan Çinli şirketlerin askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri, Rusya'ya tedarik ederek savaşta yararlanacağı savunma sanayi temelinin güçlendirilmesine katkı sağladıkları iddia ediliyor.

Rusya'ya mali yaptırımlar ikili ticareti de olumsuz etkiliyor. Çin'in Renmin Üniversitesine bağlı Çongyang Mali Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, mart ayı itibarıyla iki ülke şirketleri arasındaki para transferlerinin yüzde 80'i askıya alındı. Rusya ile ticarete aracılık eden Çin finans kurumlarının ikincil yaptırımlardan etkilenebileceğine dair de endişeler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, İşbirliğini Derinleştirerek Sürdürmeye Hazır - Son Dakika

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