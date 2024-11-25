Çin ve Vietnam Ortak Deniz Devriyesi

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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik filosu, Vietnam sahil güvenliğiyle yapacağı ortak devriye görevi için pazartesi günü Beibu Körfezi'ne doğru yola çıktı.

Çin Sahil Güvenlik tarafından yapılan resmi açıklamada ortak devriye sırasında denizde kaçakçılık suçlarıyla mücadele ve deniz balıkçılığı üretim ve operasyonlarının daha iyi düzenlenmesine ilişkin etkileşimler gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirileceği belirtildi.

İki tarafın, denizdeki acil durumların uygun şekilde çözümü ve denizde istikrarın ortaklaşa korunması için birlikte çalışacakları da teyit edildi.

Söz konusu görev, 2006 yılından bu yana iki ülkenin deniz kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilecek 28. ve 2024 yılında Beibu Körfezi'nde gerçekleştirilecek ikinci devriye görevi olma özelliği taşıyor.