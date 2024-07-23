Çin, yılın ilk yarısında 6,98 milyon yeni kentsel istihdam yarattı

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin yılın ilk yarısında toplam 6,98 milyon yeni kentsel istihdam yarattı.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayında ülkenin ankete dayalı kentsel işsizlik oranı yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken istihdam durumu genel olarak istikrarını korudu.

Bu yıl 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefleyen Çin, ankete dayalı kentsel işsizlik oranını da aynı dönemde yüzde 5,5 civarında tutmayı amaçlıyor.