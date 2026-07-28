Çınarcık'ta Voleybol Keyfi - Son Dakika
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Çınarcık'ta Voleybol Keyfi

Çınarcık\'ta Voleybol Keyfi
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Kızıltepe'deki Çınarcık Mahallesi, voleybolla dostluk ve sosyal dayanışma sağlıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çınarcık Mahallesi'nde yaşayanlar, yaz aylarında köy işlerini tamamladıktan sonra kendi imkanlarıyla kurdukları toprak sahada voleybol oynuyor. Maçların sonunda kazanan sadece dostluk olurken, mahallelinin voleybola ilgisini gören Mardin Voleybol İl Temsilciliği deforme olan fileyi yenileyip top desteğinde bulundu.

Kızıltepe ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki kırsal Çınarcık Mahallesi'nde yaşayanlar, her gün akşamüstü işlerini bitirdikten sonra kendi imkanlarıyla kurdukları toprak sahada voleybol oynamak için bir araya geliyor. Her yaştan mahallelinin katıldığı maçlar hem sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de günün yorgunluğunu unutturuyor. Mahalledeki yaşlılar da çocukları ve torunları ile saha kenarında oturup maçları izliyor. Maçların sonunda kazanan sadece dostluk oluyor. Mahallelinin voleybola ilgisini gören Mardin Voleybol İl Temsilciliği de deforme olan fileyi yenileyip top desteğinde bulundu.

'HER GÜN VOLEYBOL OYNUYORUZ'

Mahallede kendi imkanlarıyla voleybol sahası kurduklarını söyleyen Mehmet Kepenç, "Çınarcık köyü olarak yazın başladığı zaman voleybol oynamaya karar verdik. Biz burada kendi filemizi kendi imkanlarımızla kurduk. Voleybol oynadığımızı gören Mardin Voleybol İl Temsilciliği yetkilileri yanımıza geldiler. Sağ olsunlar filemizi yenilediler ve yeni top hediye ettiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Her gün saat 18.00 gibi buraya gelerek voleybol oynuyoruz, akşam ezanıyla maçlarımız bitiyor" dedi.

'KÖY İŞLERİNDEN KALAN VAKTİMİZİ SPORLA DEĞERLENDİRİYORUZ'

Voleybolun mahallede sosyalleşmeye katkı sunduğunu belirten Mahmut Eksik ise Burada büyük küçük herkesin katıldığı, sosyalleşme vesilesi ve seyir zevki açısından ve hareketlilik, spor sağlığı açısından da önemli bir spor dalı olan voleybolu oynuyoruz. Büyük bir zevkle ve eğlenceyle oynuyoruz. Bu boş vakitlerimizi voleybol sayesinde iyi değerlendiriyoruz. Çünkü boş vakit dışında da oynayamayız, köydeki işler var. Bize sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'EĞLENCELİ GEÇİYOR'

Maçların dostluk içinde geçtiğini belirten Murat Kepenç, "Sürekli ve her gün oynuyorduk. Samim Hoca herhalde bizi görmüş. Voleybol filesi ve topu getirdiler. Teşekkür ediyoruz. Biraz mücadele de oluyor. Maçlarımız hem mücadeleli hem de eğlenceli geçiyor" dedi.

'DEZAVANTAJLI DURUMLARI AVANTAJA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ'

Gençlerin enerjisini spora yönlendirmenin önemine dikkat çeken Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Hakem Gözlemcisi ve Mardin Voleybol İl Temsilciliği Sekreteri Eylem Yıldız ise "Geçtiğimiz günlerde parkta bu bölgenin gençlerinin voleybol oynadığını gördük ve yanlarına gidip onları izledik. Ortada çok güzel bir dayanışma vardı. Biz de durumu Mardin Voleybol İl Temsilcimiz Samim Alkan'a ilettik. Sağ olsun kendisi talebimizi geri çevirmedi. Filemizi ve topumuzu getirip gençlerimize teslim ettik, sahanın çizgilerini ve kurulumunu da yine onlarla birlikte yaptık. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda gençlerimizin dezavantajlı durumlarını bu tür sosyal etkinliklerle avantaja çevirmeyi hedefliyoruz. Şimdi 'Top havada kalsın' diyerek ilk düdüğümüzü çalıyoruz. Destekleri için Mardin Voleybol İl Temsilcimiz Samim Alkan'a ve Kızıltepe Gençlik Spor Koordinatörü Ali Ziver'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Voleybol, Güncel, Son Dakika

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