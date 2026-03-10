Çine Belediyesi Hayvan Pazarı, 12 Mart İtibarıyla Yeniden Açılıyor

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır kapalı olan Hayvan Pazarı'nın 12 Mart Perşembe günü itibarıyla yeniden açılacağını belirterek, "Hayvan pazarımıza getirilecek hayvanların kulak küpeli ve pasaportlu olması, il dışından gelen hayvanlar için ise hayvan sağlık raporu bulunması zorunludur" dedi.

Başkan Kıvrak, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır kapalı olan Çine Belediyesi Hayvan Pazarı'nın 12 Mart itibarıyla yeniden açılacağını duyurdu. Kıvrak, hayvan pazarına getirilecek hayvanlarla ilgili üretici ve celeplere uyarılarda bulundu.

Açılış öncesi denetim

Pazarın açılması öncesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pazarda denetim gerçekleştirildi. Denetime Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Müdürü Ahmet Gezman, Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet İpci ve teknik ekipler ile Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut katıldı. İncelemelerde hayvan pazarının yeniden açılması için gerekli şartların sağlandığı belirtilirken, pazarın faaliyet göstermesi için olumlu rapor verildi.

"Üreticilerimizin ve celeplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıvrak, hayvan pazarının yeniden açılmasının ilçe ekonomisi ve üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek, "Hayvan varlığı açısından bölgenin en güçlü ilçelerinden biri olan Çine'mizde hayvan pazarımızın yeniden açılması hem üreticilerimiz hem de ilçemiz ekonomisi için önemli bir gelişme. Gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Üreticilerimizin ve celeplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayvan pazarımıza getirilecek hayvanların kulak küpeli ve pasaportlu olması, il dışından gelen hayvanlar için ise hayvan sağlık raporu bulunması zorunludur. Pazarımız 12 Mart Perşembe günü sabah saat 06.00'da açılacak ve getirilen hayvanların aynı gün içerisinde pazar alanından çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca hasta ve sağlıksız hayvanların pazara getirilmemesi konusunda üreticilerimizin hassasiyet göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.