Çine Belediyesi Hayvan Pazarı, 12 Mart İtibarıyla Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çine Belediyesi Hayvan Pazarı, 12 Mart İtibarıyla Yeniden Açılıyor

10.03.2026 17:43  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır kapalı olan Hayvan Pazarı'nın 12 Mart Perşembe günü itibarıyla yeniden açılacağını belirterek, "Hayvan pazarımıza getirilecek hayvanların kulak küpeli ve pasaportlu olması, il dışından gelen hayvanlar için ise hayvan sağlık raporu bulunması zorunludur" dedi.

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır kapalı olan Hayvan Pazarı'nın 12 Mart Perşembe günü itibarıyla yeniden açılacağını belirterek, "Hayvan pazarımıza getirilecek hayvanların kulak küpeli ve pasaportlu olması, il dışından gelen hayvanlar için ise hayvan sağlık raporu bulunması zorunludur" dedi.

Başkan Kıvrak, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır kapalı olan Çine Belediyesi Hayvan Pazarı'nın 12 Mart itibarıyla yeniden açılacağını duyurdu. Kıvrak, hayvan pazarına getirilecek hayvanlarla ilgili üretici ve celeplere uyarılarda bulundu.

Açılış öncesi denetim

Pazarın açılması öncesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pazarda denetim gerçekleştirildi. Denetime Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Müdürü Ahmet Gezman, Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet İpci ve teknik ekipler ile Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut katıldı. İncelemelerde hayvan pazarının yeniden açılması için gerekli şartların sağlandığı belirtilirken, pazarın faaliyet göstermesi için olumlu rapor verildi.

"Üreticilerimizin ve celeplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıvrak, hayvan pazarının yeniden açılmasının ilçe ekonomisi ve üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek, "Hayvan varlığı açısından bölgenin en güçlü ilçelerinden biri olan Çine'mizde hayvan pazarımızın yeniden açılması hem üreticilerimiz hem de ilçemiz ekonomisi için önemli bir gelişme. Gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Üreticilerimizin ve celeplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayvan pazarımıza getirilecek hayvanların kulak küpeli ve pasaportlu olması, il dışından gelen hayvanlar için ise hayvan sağlık raporu bulunması zorunludur. Pazarımız 12 Mart Perşembe günü sabah saat 06.00'da açılacak ve getirilen hayvanların aynı gün içerisinde pazar alanından çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca hasta ve sağlıksız hayvanların pazara getirilmemesi konusunda üreticilerimizin hassasiyet göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Kıvrak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine Belediyesi Hayvan Pazarı, 12 Mart İtibarıyla Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:06:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Çine Belediyesi Hayvan Pazarı, 12 Mart İtibarıyla Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.