İngiltere'deki finans kurumları yeşil enerji projelerine yatırımı üç katına çıkarıyor - Son Dakika
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İngiltere'deki finans kurumları yeşil enerji projelerine yatırımı üç katına çıkarıyor

İngiltere'deki finans kurumları 2023 yılında yeşil enerji projelerine yaptıkları yatırımı üç katına çıkarırken, Çinli bankalar bu yeşil hamlede aktif rol oynadı. İngiliz finans kurumlarının 2023 yılında yenilenebilir enerji projelerine yaptıkları yatırımın 2,3 milyar ABD dolarına yükseldiği ve Çinli finans kurumlarının 2015 yılından bu yana Londra Borsası aracılığıyla 12 milyar doları aşkın yeşil tahvil ihraç ettiği bildirildi.

10.06.2024 15:28
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LONDRA, 10 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'deki finans kurumları 2023 yılında yeşil enerji projelerine yaptıkları yatırımı üç katına çıkarırken, Çinli bankalar bu yeşil hamlede aktif rol oynadı.

Finans Kenti Londra (City of London Corporation) ve İklim Politikaları İnisiyatifi (CPI) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, İngiliz finans kurumlarının 2023 yılında yenilenebilir enerji projelerine yaptıkları yatırımın 2,3 milyar ABD dolarına yükseldiği ve verilere göre Çinli finans kurumlarının 2015 yılından bu yana Londra Borsası aracılığıyla 12 milyar doları aşkın yeşil tahvil ihraç ettiği bildirildi.

Bank of China (BOC) Londra Şubesi ve Çin İnşaat Bankası Şirketi (CCBC) Londra Şubesi gibi Çinli bankalar, İngiltere'deki yeşil projelere verdikleri fonları önemli ölçüde artırdı.

BOC Londra Şubesi, Ocak 2024 itibarıyla İngiltere'nin finans piyasasında 2,4 milyar dolar tutarında sürdürülebilir tahvil çıkarırken, CCBC Londra Şubesi ise İngiliz Kralı 3. Charles tarafından başlatılan Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi'nde aktif bir rol oynadı.

CCBC Londra Şubesi CEO'su Aimin Yang, "Çin-İngiltere üçüncü taraf piyasa işbirliği, tüm katılımcıların kendi avantajlarını devreye sokarak sürdürülebilir kalkınma gündemini sürekli şekilde hayata geçirmesine imkan sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Londra, Banka, Çevre, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'deki finans kurumları yeşil enerji projelerine yatırımı üç katına çıkarıyor - Son Dakika

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