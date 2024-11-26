Çinli otomotiv devi BYD için \'Çin Sokağı\' tasarlıyoruz\'

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MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv devi BYD'nin, 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında Manisa'da kuracağı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisinde çalıştırılmak üzere kente gelecek olan, sayıları 2 bin 500- 3 bin arasında değişen Çinli için kentte kurulacak olan 'Çin Mahallesi' iddialarına yönelik açıklama yaptı. Başkan Zeyrek, "Şu anda Yunusemre ilçesindeki Migros'un olduğu yerde bir proje çalışması yapıyoruz. Orada çok nitelikli konutlar olacak. Yalnızca konut değil, ofis, kültür merkezi ve alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Burada bir tane pasajı, biz şu anda Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz" diye konuştu.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Manisa'da büyük bir yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor. 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında BYD, yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak. İlk üretime 2026 sonunda başlayacak ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Tesisin üretime başlamasının ardından Çin'den 2 bin 500 ile 3 bin çalışanın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çin Mahallesi' iddialarına yönelik açıklama yaptı.

'MANİSA'DA KAZANILAN PARANIN MANİSA'DA KALMASINI İSTİYORUM'

BYD firması yetkilileriyle yaptığı görüşmede, firma yetkililerinden bulunduğu talebi aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "BYD firmasıyla yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 2 bin 500- 3 bin Çinli vatandaşlarının, Manisa'da bu fabrikada çalışmak için geleceklerini söylediler. Şu an da orada 1080'e yakın konteyner kurup orada barınma imkanı sağlayacaklarını ama inşaat bittikten sonra yerleşik düzende, Manisa'da yaşayacaklarını söylediler. Ben kendilerinden sadece bir şey istedim. O da şudur; Manisa'da kazanılan para Manisa'da kalsın istiyorum. Çünkü yıllardan beri biz Manisalı olarak hep şunları yaşadık. Manisa'da 601 çok nitelikli fabrika var. Maalesef ki beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını da burada harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum. Bunun için tabii ki bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme, içme altyapısını daha sonra sosyal hayat, kültürel ve nitelikli barınma ihtiyacının altyapısını sağlamamız gerekiyor. Bunun devamında gelen misafirlerini konuk edebilecekleri nitelikli otellerin altyapısı ve burada yaşayacak olan kişilerin çocukları için de nitelikli eğitim kurumların altyapısını oluşturmak lazım. Bu altyapıların oluşturulması konusunda gerek imar düzenlemelerinde gerek yaptığımız birebir görüşmelerde zaten birçok adımlar atıyoruz. Önümüzdeki süreçte siz de bunları göreceksiniz" diye konuştu.

'ÇİN SOKAĞI OLUŞTURMAK İSTİYORUM'

Çinli Sokağı oluşturma fikrinin arkasında olduğuna dikkat çeken Başkan Zeyrek, "BYD'nin gelmesiyle birlikte biz aslında hiç alışık olmadığımız bir kültürle karşı karşıya kalacağız. Çünkü yeme kültürleri çok farklı, eğlence kültürleri çok farklı. Sosyal hayata, turizme, kültüre ve kendi yaşam alanlarına ait sınırlardaki yaşam alanları bizlerden çok farklı. İstiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500 -3 bin Çinli kardeşimizin, Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşması. Devamında Manisa'da kazandıkları paranın da Manisa'da bırakılmasını istiyorum. Bununla birlikte evet kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin sokağı oluşturmak istiyorum ama bu şehirden tecrit edilmiş bir Çin köyünden bahsetmiyorum. Şehirle iç içe geçmiş, hatta AVM'nin bir sokağında, bir pasaja da 'Çin Sokağı' adını verdiğim, onların her türlü günlük işlerine hizmet edebilecek olan bir sokaktan bahsediyorum. Eğer ki biz gelen Çinli vatandaşları yok sayarsak, onlara bu altyapıyı sağlayamazsak yıllardan beri hep içimizin acıyarak müdahale edemediğimiz Manisa'nın parası maalesef gidilecek başka illerde harcanacak. Ben bunun önüne geçmek istiyorum ve bu projenin de sonuna kadar arkasındayım. BYD firmasıyla yaptığımız görüşmede bu fikrimi kendilerine beyan ettim. Kendileri, 'Gerçekten bizi bu samimiyetle mi karşılayacaksınız' diye bir soru sordu. Evet, bu samimiyetle karşılayacağız. Bunu siyasi polemik olarak gören, 'Diğer kişilere neden o zaman böyle sokaklar yapmıyorsunuz' diyen, siyaseten kendilerine bir kulvar açmak isteyen, maalesef şehrini düşünmeyen siyasi figürler var" diye konuştu.

ÇİN KÜLTÜRÜYLE UYUMLU ORTAK ALANLAR OLUŞTURULACAK

Manisalıların, Çin kültürüyle çok iyi uyum göstereceğini ve onlarla birlikte ortak festival yapabileceklerini, birlikte el ele, kol kola dolaşabilecekleri alanlar oluşturacaklarını dile getiren Başkan Zeyrek, "Yalnız Çin olarak bakmamak lazım. Manisa Organize Sanayi'de bulunan Avrupa'nın birçok ülkesini temsil eden 601 fabrikada da benzer uygulamalar yapacağız. Bunlarla ilgili, Manisa'da, eğitim, sosyal hayat ve yeni kültürel alanlar oluşacak ve oluşmak zorunda. Bu keşke bundan 5 yıl, 10 yıl önce büyükşehir olduğumuzda bu altyapı çalışmaları yapılsaydı da bugün biz Çinli vatandaşların parasını nasıl Manisa'da tutacağımızı değil, organize sanayimizi veya diğer bölgelerde olan organize sanayi bölgelerini nasıl daha nitelikli hale getirebileceğimizi konuşsaydık. Ama bugüne kadar Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa'dan kendini tecrit etmiş, maalesef işçi kardeşlerimizden oluşan yükü şehir taşımış ama beyaz yakalı diyebileceğimiz daha yüksek maaş alan kesimler İzmir'e gitmiş, gelmiş. Bu da maalesef ki Manisalı yöneticiler tarafından yok görülmüş. Şehrimde yaşayan herkesin derdini dinlemek ve bu sorunlara çözüm olabilmek için bir yola çıktım. 2 bin 500- 3 bin çalışan diyoruz. Firma tarafından yan sanayiyle birlikte bu sayının 10 bine çıkacağı söyleniyor. Her aileyi dört kişi hesaplarsak Manisa genelinde yaklaşık 40 bin ilave nüfustan bahsediyoruz. Bunun şehre getirebileceği ekonomik durumun yanında kültürel faydalarını da görmezden vazgeçemeyiz. Manisalıların, Çin kültürüyle çok iyi uyum göstereceğini ve onlarla birlikte ortak festival yapabileceklerini, birlikte el ele, kol kola dolaşabilecekleri alanlar oluşturacağım. Buna 'Çin Mahallesi' diyorum, Çin Sokağı diyorum. Bunun altyapısını oluşturmaktan, buna imza atmaktan da asla ve asla çekinmiyorum" dedi.

ÇİN SOKAĞININ YERİNİ İŞARET ETTİ

Çin Sokağı'nın yapılacağı bölgeyi açıklayan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Şu an Yunusemre ilçesindeki Migros'un olduğu yerde bir proje çalışması yapıyoruz. Orada çok nitelikli konutlar olacak. Yalnızca konut değil, ofis, kültür merkezi, alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Burada bir pasajı, biz şu an 'Çin Sokağı' olarak tasarlıyoruz. İlk adım olarak bu atılacak, bundan sonra yapılacak olan imar planlamalarındaki alanlarda da bugün Çin olabilir, yarın başka toplumlardan ve milletlerden de yatırımlar gelebilir. Onların hepsine hizmet verebilecek onları ilk başta şehirle tanıştırıp, bir süre sonra şehirde adapte edebilecek olan projelerin hepsinin altına imza atacağım. Yaşadıkları bir mahalle yok. BYD fabrikasının olduğu yere konteynerleri kuruyorlar ama ileride yaşayabilecekleri konutlar olacak, mahalleler ve sokaklar olacak. Onları bizim dışımızda bir vatandaş değil Manisa'yla birlikte Manisa'daki vatandaşlarla iç içe geçmiş, birbirine bağlanmış kişiler, bireyler olarak görüyorum. Yoksa onlara da sorulduğunda, onların kendilerine tecrit edilip, kimseyle diyaloğa geçmeyeceği bir yaşantıyı tercih edeceklerini zannetmiyorum."

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,