Çinli Turistlerden Duygusal Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Turistlerden Duygusal Veda

05.06.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaza sonrası Türk misafirperverliğiyle karşılaşan Çinli turistler, yaşlı kadına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

Çinli turistler, kendilerini misafir eden yaşlı kadına "Ana, seni çok seviyoruz" diye veda etti

Türk misafirperverliğinden memnun kalan kazazede Çinliler, kendilerini ağırlayan yaşlı kadının keçileri için ot topladı

DENİZLİ - Tatil için geldikleri Türkiye'den dönüş yolunda kaza yapan 5 Çinli, gece otel bulamayınca kendilerine yardımcı olan tercümanın evine misafir oldu. Kendilerini 1 gün boyunca ağırlayan yaşlı kadının keçileri için ot toplayan Çinlilerin, "Ana, seni çok seviyoruz" sözleri, vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşattı.

Çin'den önce Antalya'ya gelen, ardından Fethiye'de tatil yapan Çinli 5 turist, İzmir'den yapacakları dönüş yolculuğu öncesi Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini de görmek istedi. Fethiye'den kiraladıkları araçla, Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan Jue Zhu, Melody Dang, Nana Nie, Doreen Du ve Joan Sun, Acıpayam ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada iki turist hafif şekilde yaralanıp, hastaneye kaldırılırken; jandarma ekipleri kafile ile aralarında iletişim kurması amacıyla yeminli tercüman Adnan Ünay'ı çağırdı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına giden Adnan Ünay, burada ücret almadan Çinli kafileyle jandarma arasında tercümanlık yaptı.

Daha sonra hastane tedavileri tamamlanan Melody Dang ve Joan Sun'un ifadeleri için de yardımcı olan Adnan Ünay, Çinli kafilenin Antalya'da araç kiraladıkları firma ile yaptığı görüşmede ise yeni araç taleplerine karşılık olumsuz yanıt aldı. Çinli kafile için ilçede uygun otelin de bulunamaması üzerine Adnan Ünay, jandarma ekiplerine de bildirerek, turistleri 69 yaşındaki annesi Fatmaana Ünay'ın ilçeye bağlı Pınaryazı Mahallesi'ndeki evinde misafir etti. Gece boyu saz eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlenen grup, sabah kahvaltısı birlikte yaptı. Burada da Çinli kafile ile Ünay ailesi arasında eğlenceli anlar yaşandı. İşlemleri bitinceye kadar ailenin evinde kalan Çinliler, teşekkür etmek için yaşlı kadına ev işlerinde yardımcı olmaya çalıştı. Gördükleri misafirperverlik karşısı hayrete düşen Çinliler, yaşlı kadının keçileri için tarladan el arabasıyla ot dahi getirdi.

Çinlilerin vedasında duygusal anlar yaşandı

Kazayla ilgili işlemleri tamamlanan ve yeni bir kiralık araç temin edilen Çinliler, ertesi gün akşam saat 21.00 sıralarında Ünay ailesinin evinden ayrıldı. Kadın turistin Türkçe olarak "Seni seviyorum anne" diye boynuna sarıldığı Fatmaana Ünay, "Bende seni seviyorum güzel kızım. Haden siz gidin, biz kalıyoruz" sözleriyle Çinli kadının sırtını sıvazladı. Erkek turistin, "Ana, ana, seni seviyorum annem" deyip sarılmasıyla duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, "Oğlum, oğlum ben de sizi seviyorum. Gerçekten sizi çok sevdim, Allah hayırlı yolculuklar versin. Bir daha kaza bela vermesin" diyerek, kısa sürede güçlü bir bağ kurduğu misafirlerini yolcu etti. İzmir'den uçağa binerek ülkelerine dönen Çinli kafile, Ünay ailesine fotoğraflı mesaj göndererek durum bildirimi yaptı.

"Çok misafir ağırladım, hiçbiri bunlar gibi değildi"

Oğlunun mesleği gereği çok misafir ağırladığını ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade eden Fatmaana Ünay, Çinlilerle yaşadığı neşeli anları şöyle anlattı:

"Oğlum Adnan Ünay'ın misafirlerini ağırladım. Beş Çinli kaza yapınca, yeminli tercüman olduğu için oğlumu savcı çağırmış. Oğlum hastanede, karakolda ve savcılıkta onların işini yaptıktan sonra saat çok geç olduğu için onları eve alıp geldi. Misafirlerimi ağırladım, sabah kahvaltılarını ettirdim. Onlarla birlikte çok güzel bir gün geçirdim. Çok neşeliydi. Telefonun bir yerine basıp, bene konuşturdular. Onlara 'Sizi çok seviyorum, her zaman buyurun gelin' dedim. Onlarda Türkçesini çevirip bene dinlettiler. Çok hoşnut oldum. Adnan çok misafir getirdi ama bunlar kadar hiç neşeli olamadım. Çinliler çok neşeliydi. Benim keçilerim var. Hatta bana bir el arabası ot da getiriverdiler"

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Misafir, Türkiye, Kültür, Güncel, Turizm, turist, Tatil, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Turistlerden Duygusal Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:44:44. #7.13#
SON DAKİKA: Çinli Turistlerden Duygusal Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.