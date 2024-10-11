Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri esnafa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.
"Güvenli Yaşam Projesi" kapsamında esnafı ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli iletişim yolu ile dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı.
Polis ekipleri esnafı suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Esnafa Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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