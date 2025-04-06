Cizre'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.
İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü önünde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Konuşmaların ardından alanda ilahiler seslendirildi.
Etkinlik, okunan dualarla sona erdi.
Programa, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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