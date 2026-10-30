ÇKP, yeni sektörlerde örgütlenmeyi 84 milyon çalışanın bulunduğu alanlara yayacak. - Son Dakika
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ÇKP, yeni sektörlerde örgütlenmeyi 84 milyon çalışanın bulunduğu alanlara yayacak.

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ÇKP, yeni sektörlerde örgütlenmeyi 84 milyon çalışanın bulunduğu alanlara yayacak.
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Huang Jianfa, ÇKP'nin 5. genel oturumunda yeni sektörlerde Parti yapılanmasının güçlendirilmesinin vurgulandığını söyledi. Yeni istihdam biçimlerinde yaklaşık 84 milyon kişinin çalıştığını ve Parti örgütlerinin kapsamının genişletileceğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Organizasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Huang Jianfa, ÇKP Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumunda kabul edilen ve Parti'nin kapsamlı ve sıkı şekilde kendi kendini yönetmesinin sürdürülmesini öngören kararda, yeni gelişen sektörlerde Parti yapılanmasının güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını söyledi.

Huang, cuma günkü basın toplantısında, Çin'in başkenti Beijing'de pazartesi-perşembe günlerinde düzenlenen ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumunda belirlenen yol gösterici ilkelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Genel oturumda ÇKP'nin kapsamlı ve sıkı şekilde kendi kendini yönetmesinin sürdürülmesine ilişkin bir karar kabul edildi.

Huang, ÇKP'nin, Parti'nin yeni gelişen alanlardaki cazibesini, birleştirici gücünü ve etkisini artırmak amacıyla yeni ekonomik ve sosyal örgütlenmelerde ve yeni istihdam biçimlerinde çalışan gruplar arasında Parti örgütlerinin ve faaliyetlerinin kapsamını genişletip yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını artıracağını söyledi.

Yeni tür ekonomik kuruluşlar, kamu dışı sektör işletmelerini ve yeni gelişen alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor.

Yeni tür sosyal örgütlenmeler arasında ise sektör birlikleri, ticaret odaları, sosyal hizmet kurumları ve topluluk temelli örgütler gibi çok geniş yelpazede yer alan kuruluşlar bulunuyor.

İnternetin yaygın kullanımı ve dijital ekonominin büyümesiyle ortaya çıkan yeni istihdam biçimleri arasında da yemek dağıtım kuryeleri, araç paylaşım hizmeti veren sürücüler ve çevrimiçi pazarlamacılar yer alıyor. Bu istihdam biçimlerinde çalışanların birçoğu, işlerini dijital platformlar üzerinden yürütüyor.

Çin'de halihazırda yeni istihdam biçimlerinde çalışan yaklaşık 84 milyon kişi bulunuyor. Bu çalışanlar, halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında, geçim kaynaklarının desteklenmesinde ve ekonomik faaliyetlerin sorunsuz şekilde sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua
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