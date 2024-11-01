Clinton'a Müslümanlardan Sert Tepki - Son Dakika
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Clinton'a Müslümanlardan Sert Tepki

Bill Clinton'ın Hamas ile ilgili ifadeleri, Müslüman gruplar tarafından ırkçı ve aşağılayıcı bulundu.

01.11.2024 03:46
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Amerikalı Müslüman gruplar, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın "(Hamas) Onlar, kendinizi savunmanız için sivilleri öldürmeye sizi mecbur bırakıyorlar." ifadesine sert tepki gösterdi.

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, Clinton'ın sözlerini "Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve aşağılayıcı" olarak niteledi.

McCaw, Michigan eyaletinde ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris lehine düzenlenen mitingde "Önemli olan kaç kişi öldürmek zorunda kaldığımız değil. Hamas, siviller tarafından korunduğunu bildiği için, kendinizi savunmanız için sivilleri öldürmeye sizi mecbur bırakıyor." ifadelerini kullanan Clinton'a sert tepki gösterdi.

Clinton'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirten McCaw, " İsrail'in, Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını haklı çıkarmak için Clinton'ın bu duygusuz ve samimiyetsiz girişimi, İslamofobik olduğu kadar aşağılayıcıydı." görüşünü paylaştı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu "Arab Center"ın analisti Yusuf Munayyer de sosyal medya hesabından Clinton'ın ifadelerine tepki göstererek, "Clintonlar, barış için arabuluculuk konusundaki acınası başarısızlıklarını hep kurbanları suçlamaya başvurarak örtmeyi bir gelenek haline getirmişler. Eksikliklerini sahiplenmemek, Clinton'ın en iyi kalitesidir." paylaşımında bulundu.

Michigan eyaletindeki Dearborn bölgesinin Müslüman Belediye Başkanı Abdullah Hammoud da Harris'e hitaben sosyal medya paylaşımında mitinglere "Clinton benzeri vekil tipler" göndermemesini tavsiye etti.

Clinton'ın Demokratların hafta sonu Dearborn bölgesinde yapılacak mitingine de katılacağı duyumunu aldıklarını kaydeden Hammoud, "Bize bir iyilik yapın, bu topluma saygısı olmayan vekil tipler göndermeyi bırakın. Sadece daha fazla zarar veriyorsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Clinton'a Müslümanlardan Sert Tepki - Son Dakika

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