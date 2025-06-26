Çobanın Eli Ameliyatla Kurtarıldı

Ağrı'da çobanlık yapan 35 yaşındaki Sezgin Soray'ın av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu parçalanan sağ eli, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 10 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı.

Doğubayazıt ilçesinde 1 Haziran'da sürüsünü otlatırken elindeki av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu sağ eli parçalanan Soray, arkadaşlarının yardımıyla kentteki sağlık kuruluşuna götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Soray, El Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Şuayıp Akıncı ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 10 saat süren operasyonla Soray'ın kesilmekten kurtarılan eli, vücudunun çeşitli yerlerinden alınan doku ve kemik parçalarıyla birleştirilerek eski görünümüne büyük oranda kavuştu.

Opr. Dr. Akıncı, gazetecilere, hastanın ambulansla Ağrı'dan hastanelerine getirildiğini söyledi.

Hastaya müdahale ettiklerinde sağ elin bilek seviyesinden itibaren anatomik bütünlüğünün tamamen bozulduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Bütün parmaklar yalnızca tendonlarla ön kola tutunur haldeydi. Parmaklarda kan dolaşımı yoktu. Sağ elin, bilek seviyesinden itibaren kaybedilme riski oldukça yüksekti. Hastayı acil olarak ameliyata aldık. Yaklaşık 10 saat süren operasyon sırasında öncelikle yaşamını yitirmiş, beslenmesi bozulmuş dokuları temizledik. Üçüncü ve dördüncü parmakların ileri derecede tahrip olması nedeniyle bu parmakları uzaklaştırmak zorunda kaldık. Yeni kemik iskeleti oluşturduk.

Eli ve parmakları besleyen damarlar arasında ciddi boşluklar bulunmaktaydı. Bu boşlukları kapatmak amacıyla hastanın bacak ve ayak bölgelerinden damar greftleri aldık. Bu damarları kullanarak kan dolaşımını yeniden sağladık. Parmaklara kan akımının geri döndüğünü gözlemledikten sonra operasyonu sonlandırdık. Hasta, ameliyat sonrası el cerrahisi servisimizde takip altına alındı. Uygulanan tedaviyle hastanın elinin büyük kısmının yaşaması sağlandı. İyileşme sürecinde fonksiyonlarını tekrar kazanabilmesi için bir dizi ek ameliyata daha ihtiyaç duyacaktır."

"Yapılan operasyonla elim kurtarıldı"

Tedavisi devam eden Soray ise "Dağda sürümü otlatıyordum. Av tüfeğimin içinde mermi vardı. Yere bırakırken ateşlendi, elim yaralandı. Arkadaşlarım elimi sardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane götürüldüm. Yaramı görünce gözlerim karardı. Gözümü açtığımda buraya getirildiğimi anladım. Yapılan operasyonla elim kurtarıldı. Çok mutluyum, doktorlardan Allah razı olsun." dedi.