Çocuk Pencereden Düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturdukları evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katındaki camından bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.