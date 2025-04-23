Çocuk Vali Eğitimde Değişim İstedi - Son Dakika
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Çocuk Vali Eğitimde Değişim İstedi

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İzmir'de 23 Nisan dolayısıyla makam koltuğu küçük öğrenciye devredildi; eğitim sistemine eleştiriler yapıldı.

23.04.2025 13:32
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(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu bir günlüğüne Seferihisar Sığacık 80. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aziz Asaf Bayraktar'a devretti. Küçük Vali, "Bu koltukta otururken ilk önce eğitim sistemlerine katkıda bulunmak isterdim. Bence eğitim sistemimiz fazlasıyla ezbere dayalı bir sistem. O nedenle daha fazla sahada çalışmanın olduğu bir eğitim sistemi hem ülkenin çocukları hem de o çocukların geleceği için daha iyi olabilirdi" dedi.

İzmir Valiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, "devir teslim töreni" düzenlendi. Devir teslim töreninde İzmir Valisi Süleyman Elban, koltuğunu bir günlüğüne Seferihisar Sığacık İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aziz Asaf Bayraktar'a devretti.

Annesi Sibel Bayraktar, babası Lokman Bayraktar ve okul müdürü Murat Demirci'nin de katıldığı törende konuşan "Vali" Bayraktar, ilk mesajlarını eğitim konusunda verdi. Eğitim sisteminin "ezbere dayalı" olduğunu söyleyen Aziz Asaf Bayraktar, eğitim sisteminde değişiklik önerdi.

"Çocukların büyüyünce bu tarz makamlarda çalışabileceğini herkese hatırlatıyor"

Makama oturduğunda verdiği ilk mesajında makam devri geleneğinin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Çocuk Vali Bayraktar, şunları söyledi:

"Buranın nasıl bir yer olduğundan tam emin değildim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Ama buraya gelince belki vali olabileceğimi hissettim. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocukların, yüksek makamların yerinde geçmesi geleneği devam ettirilmeli. Çünkü her yıl bir çocuğun bu anı yaşaması çocuklar için gerçekten çok mutluluk verici oluyor. Dün bir arkadaşım Sağlık Bakanlığına gitmişti. Bugün ben valilik makamındayım. Bu sebeple 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda düzenlenen bu gelenek, her çocuk için mutluluk ve heyecan kaynağı. Buradaki herkes gibi çocukların da büyüyünce bu tarz makamlarda gerçekten çalışabileceğini herkese hatırlatıyor. Bütün çocukların bayramını kutluyorum."

"Ödevlerin kaldırılmasını istediler"

Aziz Asaf Bayraktar, ilk mesajlarının ardından Vali Elban'a görevine ilişkin sorular sordu.

Arkadaşlarının talebini Vali Elban'a ileten çocuk "Vali" Bayraktar, "Benim bazı arkadaşlarım bugün makama oturacağımı bildiklerinden benden ödevleri kaldırmamı istediler. Bu konuda bir yetkiye sahip misiniz? Bazı arkadaşlarım da matematik dersinin komple kaldırılmasını istedi" dedi.

Bayraktar'a yanıt veren Vali Süleyman Elban, "O konuda benim hiçbir yetkim yok. Öğretmen sınıfa girdiği andan itibaren tüm yetki öğretmenlerimizde. Bizim devlet geleneğimiz ve kodlarımızda o var. Öpretmene karşı Vali'nin kullanabileceği bir yetki yok. Eğer ben bir yetki kullanacak olursam matematik derslerini 2-3 kat daha artırmayı düşünüyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"Okulda öğrendiğimiz derslerin çoğunu evde doğrudan kullanamıyoruz"

Makamda kalacağı bir günde eğitim sisteminde düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen "Vali" Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu koltukta bir gün içerisinde yapmak isteyeceğim şeyler... Bu koltukta otururken ilk önce eğitim sistemlerine katkıda bulunmak isterdim. Bence eğitim sistemimiz fazlasıyla ezbere dayalı bir sistem. O nedenle daha fazla sahada çalışmanın olduğu bir eğitim sistemi, hem ülkenin çocukları hem de o çocukların geleceği için daha iyi olabilirdi. Sahada çalışmak derken şunu kastediyorum; mesela okulda öğrendiğimiz derslerin çoğunu evde doğrudan kullanamıyoruz. Günlük hayatta doğrudan kullanabileceğimiz şeyleri öğreten bir eğitim sistemi herkes açısından daha faydalı olurdu."

Kitap okuma seviyesinin artırılması için icraat talep etti

Kitap okuma oranının artırılması için de Vali Elban'a taleplerini ileten Bayraktar, "Genel olarak okullarda kitap okuma seviyesinin düştüğünü fark ettim ve bu nedenle Eğitim Bakanlığının bu konuda bir şey yapıp yapmamasını talep edebilir miydiniz?" diye konuştu.

Konuyla ilgili hemen harekete geçilebileceğini belirten Vali Elban, "Bunun için talep etmeye gerek yok. Öğrencilerin kitap okumasını teşvik etmek bizim için çok önemli. Bu işte kendimizi doğrudan görevli sayıyoruz. Dolayısıyla hemen icraata başlayabiliriz" şeklinde yanıt verdi.

Vali Elban'a kitap hediyesi

Ziyaretin sonunda Çocuk Vali Aziz Asaf Bayraktar, Vali Süleyman Elban'a "Çocukluğunuzda okuduğunuz kitaplardan" diyerek Jules Verne'den "80 Günde Devr-i Alem" kitabının eski baskısını hediye etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çocuk Vali Eğitimde Değişim İstedi - Son Dakika

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