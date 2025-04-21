Çocuklar Çalışmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklar Çalışmak Zorunda Kalıyor

CHP'li Şevkin, ekonomik sorunlar yüzünden çocukların eğitim yerine işe yönlendirildiğini vurguladı.

21.04.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ekonomik sorunların eğitim çağındaki çocukları çalışmak zorunda bıraktığını belirtti. Ailelerin içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermek yerine çalıştırmak zorunda kaldığını vurguladı.

Şevkin, dünyada, çocuklara ilk ve tek bayram düzenleyen ülke olan Türkiye'de çocukların çalışmak zorunda bırakıldığını, okula giden çocuklara bir öğün yemeğin bile verilemediği bir noktaya getirildiğine işaret etti.

Şevkin, ülkemizde 15-17 yaş arasındaki çocuklar esas alınarak çıkarılan istatistiklere göre 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdam oranının 2022 yılında yüzde 16,4'e, 2023 yılında yüzde 19,6'ya, 2024 yılında yüzde 22,3'e kadar yükseldiğini belirterek, "Bu verilere göre 15-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan yaklaşık 22'si bir işte çalışıyor. Çalışmak isteyenlerin yüzde 10.4'ü işsiz ve iş arıyor. Çocuklar daha çok merdiven altı tabir edilen işyerlerinde, çoğu sosyal güvenceden yoksun ve sağlıksız koşullarda ev ekonomisine katkıda bulunmak zorunda kalıyor. Çocukları okula değil işe gitmek zorunda kalan bir ülkede bugünleri, yarınları sağlıklı bir şekilde kurgulamak, geleceğe emin adımlarla ilerlemek mümkün değil" dedi.

"Çocuk bayramı haftasında yüzbinlerce çocuk işyerinde çalışıyor"

Okul ve oyun çağındaki çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının hem çocuklar ve aileleri üzerinde hem de toplum genelinde derin yaralar açtığını vurgulayan Şevkin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl yayımladığı "İstatistiklerle Çocuk" başlıklı çalışmaya dikkat çekti.

Şevkin, 2024 yılında 15-17 yaş grubundaki nüfusun 32 bin kişi artarak 3 milyon 894 bine yükseldiğini, buna karşılık çocuk işgücünün (çalışan ve iş arayan çocuklar) ise 117 bin kişi artarak 740 bine ulaştığını belirtti.

Şevkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir işte çalışan ve iş arayanların oluşturduğu çocuk iş gücünün toplam çocuk sayısı içerisindeki payı olan çocukların işgücüne katılım oranı ise yüzde 22,1'den yüzde 24,9'a kadar yükseldi. Bu oran da 2021 yılında yüzde 16,4, 2022 yılında da yüzde 18,7 olmuştu. Çalışmak zorunda olan çocuk sayısı her geçen yıl artıyor. Bir işte çalışan çocuk sayısı ise 110 bin kişi artarak 869 bine, işsiz çocuk sayısı ise 7 bin kişi artarak 101 bine yükseldi. Çocuklar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 10,4 oldu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin 85 milyon 665 bin olan nüfusunun 21 milyon 817 binini çocuklar (0-17 yaş) oluşturuyor. Çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı giderek azalıyor. 1970 yılında yüzde 48,5 olan çocuk nüfusun payı 2024 yılında yüzde 25,5'e kadar indi. Çocuk nüfus oranı yüzde 17,8 olan AB ortalamasının ise oldukça üzerinde bulunuyor. Projeksiyonlara göre mevcut eğilimin devam etmesi halinde Türkiye'de çocuk nüfus oranı 2030 yılında yüzde 22,1'e, 2040 yılında yüzde 17,9'a, 2060 yılında yüzde 16,9'a kadar inecek. Türkiye'deki hanelerin yüzde 42,8'inde en az bir; 0-17 yaş grubunda çocuk bulunuyor."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Müzeyyen Şevkin, Milletvekili, 23 Nisan, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Çalışmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:23:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklar Çalışmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement