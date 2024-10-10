Çocuklar İçin Zararlı İçeriklerle Mücadele - Son Dakika
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Çocuklar İçin Zararlı İçeriklerle Mücadele

Bakanlık, 'DUY' ihbar hattı ile zararlı içeriklere karşı 2 bin 319 işlem gerçekleştirdi.

10.10.2024 11:17
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AYŞE ŞENSOY BOZTEPE/ŞADUMAN TÜRKAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirdiği "Çocuk İçin Dost Uygulamalar" (DUY) internet sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar 2 bin 319 içerik hakkında işlem gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocuk ve gençleri her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için çok sayıda çalışma yürütüyor.

Geliştirdiği projelerle çocukların yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korunması amacıyla olumsuz içeriklere karşı mücadelesini sürdüren Bakanlık, bu kapsamda, koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla, vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için "DUY" ihbar hattını oluşturdu.

"DUY" internet sitesi üzerinden (duy.aile.gov.tr) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen "0530 918 11 17" numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7 gün 24 esasına göre değerlendiriliyor.

Bu şekilde bildirilen tüm içerikler ekipler tarafından titizlikle incelenerek gerekli yerlere iletiliyor.

İlgili kurumlarla işbirliği yapılıyor

İhbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konuları üzerine başvuru geliyor.

Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile de iş birliği yapılıyor.

Çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklere dair kimlik ve adres tespitine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile süreç yönetimi gerçekleştiriliyor.

Bir diğer paydaş kurum olan RTÜK ile yayınlanan dizi/filmlerde çocukların sosyal, duygusal, psikolojik olarak olumsuz etkileneceği değerlendirilen içeriklere yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Ayrıca internet ortamında yayınlanan içeriklerde riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik, sorunun yaşandığı hanenin bulunduğu (çocuğun içinde bulunduğu yaşam koşullarının incelenmesi için) ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunulması amacıyla Sosyal İnceleme Raporu talep ediliyor.

Daha sonra yüksek yarar ilkesi doğrultusunda çocuğa yönelik uygun hizmet modeli planlanarak uygulanıyor.

Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerle, bugüne kadar 2 bin 319 içerik hakkında işlem yapılarak, söz konusu içerikler ilgili kurumlara iletildi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Zararlı İçeriklerle Mücadele - Son Dakika

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