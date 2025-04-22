İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Artvin, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir ve Hakkari illerinden, kentteki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için gelen 21 öğrenciyi, İstanbul Valiliği'nin Cağaloğlu'ndaki binasında ağırladı.

"15-20 SENE SONRA BU GÖRDÜĞÜMÜZ MAKAMLARDA İNŞALLAH SİZLER OLACAKSINIZ"

Adıyaman'dan gelen bir çocuktan deprem konutları hakkında bilgi almaya çalışan Vali Gül, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, "İnanıyorum ki sizler burada gördüklerinizi ve tecrübe ettiklerinizi arkadaşlarınıza anlatacaksınız. 15-20 sene sonra, bu gördüğümüz makamlarda, görevlerde, hatta daha iyilerinde inşallah sizler olacaksınız. Döndüğünüzde ailelerinize selamlarımızı iletin. Sizleri seviyoruz. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, yolunuz açık olsun." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ STADINI GÖRME ISRARI GÜLDÜRDÜ

Görüşmede bulunan İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Mücahit Yentür çocuklara "Stadyum görmek ister misiniz? diye sordu. Yentür'ün Galatasaray'ın stadını gezebilecekleri önerisinde bulunması üzerine bir çocuk Beşiktaş'ı da hatırlatarak "3 büyüklerin stadını görmek isteriz" dedi.

Bunun üzerine Vali Gül, "İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek çok zor. Burada en yakın olanına gidilebilir" dedi. Çocuklar, "O zaman Beşiktaş" dedi. Gül de "Denk gelirse diğerleri de olabilir tabi. Başka işiniz varsa programınızı aksatmayalım diye diyorum. Yoksa, 3'üne de gidilebilir aslında" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine ise, Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen çocuk, "Beşiktaş hem Dolmabahçe'ye de yakındır. Güzeldir" dedi. Diyaloglar gülüşmelere yol açtı. Vali'nin Dolmabahçe ve stadın yakın olduğunu nereden bildiğini sorması üzerine çocuk ziyaret öncesi önünden geçerken gördüğünü söyledi. Konuşmalar üzerine Yentür, "Güzergaha hangisi uygunsa onu ayarlayalım. Fenerbahçe biraz ters istikamette ama Galatasaray ve Beşiktaş'ı ayarlayabiliriz" dedi.