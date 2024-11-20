Çocuklar Şiirle Haklarını Savundu

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Çocuk Vakfı ile Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "1. Çocuk Hakları Şiir Buluşması"na katılan öğrenciler 1000 yıllık zeytin ağacın önünde çocuk hakları temalı şiirleri okudu.

Sarıyer'de, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında yapılan etkinliğe katılan Sarıyer Uğur Erkey İlkokulu öğrencileri Atatürk Kent Ormanı'nda yürüyüş yaptı.

Ellerinde "Çocuklar geleceğimizin en değerli hazineleridir", "Bugün çocuk yarın büyük", "Eğitim almak hakkımız", "Haklarımı koruyun" yazılı döviz ve pankartlar bulunan öğrenciler, 1000 yıllık zeytin ağacının çevresinde el ele tutuştu.

Öğrenciler, 40 şairin yazdığı çocuk hakları temalı şiirleri etkinlikte seslendirdi.

Çocuk Vakfı Başkanı ve "1. Çocuk Hakları Şiir Buluşması" Sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin, İstanbul'dan dünyaya mesaj vermek istediklerini söyledi.

Şirin, çocukların dünyayı savaşlardan ve kötülüklerden kurtarabileceğini dile getirerek, "Dilerim İstanbul'dan dünya çocuk barışı çağrısını duyururuz. Dünyada da çocuk barışı yürüyüşlerini başlatacağız. Her Dünya Çocuk Hakları Günü'nde biz çocuğu ve barışı kutlayacağız." dedi.

Dünyanın şiirden ibaret olduğuna değinen Şirin, "Dünya çocuklar için daha güzel bir dünya olsun istiyorsak biz barış yolculuğunu şiirle başlatacağız." diye konuştu.