Çocuklara interaktif tiyatro

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Konya'nın Sarayönü ilçesinde, çocuklara yönelik interaktif tiyatro oyunu "Oyuncakların Macerası" sahnelendi.

Sarayönü Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunun Genel Sanat Yönetmeni Tolga Senem, gazetecilere, oyunun dostluk, arkadaşlık, önyargı ve çevre bilinci gibi değerler üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını anlatan Senem, bu tür etkinliklerin çocuk gelişimindeki önemine dikkati çekti.

Renkli sahneler, eğlenceli diyaloglar ve interaktif bölümleriyle öne çıkan oyun, çocukların beğenisini topladı.