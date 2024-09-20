Çocuklara Psikososyal Destek - Son Dakika
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Çocuklara Psikososyal Destek

Narin Güran cinayetinin ardından Tavşantepe'deki çocuklara psikososyal destek sağlanıyor.

20.09.2024 11:32
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek ekipleri, Narin Güran (8) cinayetinin işlendiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların, fazla konuşmadıklarını, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerini raporladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından psikososyal destek çalışmaları yapıldı. Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor. Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından hazırlanan ön rapor tamamlanarak Bakanlığa gönderildi.

ÇOCUKLARIN GÜNLÜK RUTİNİNİ ETKİLEDİ

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri değerlendirmesi yer aldı. Bununla birlikte çocuklara, aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu bildirildi. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe Özel Ekibi'nin yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtilirken, daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının ardından başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran, Güvenlik, Cinayet, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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