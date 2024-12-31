Çocukları PKK Tarafından Kaçırılan Aileler Yeni Yıla Umutla Girdi

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DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "6 yıldır burada annelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. 5 yıldır yılbaşını burada geçiriyoruz ve buruk geçiyor. Yeni yıla umutlu girmek istiyoruz. Tek temennimiz burada evlatlarımıza kavuşmaktır" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 380 ailenin katılımı ile 1947 gündür dönüşümlü olarak süren nöbette, şu ana kadar 57 aile evladına kavuştu. Yeni yıla bir gün kala ailelerin tek dileği, evlatlarına kavuşmak oldu. Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, "Oğlum, 2015'te 16 yaşındayken kandırılıp dağa götürüldü. 6 yıldır burada nöbet tutuyoruz ve kararlılıkla sürecektir. Onlar çocuğumu kandırıp Lice kırsalına götürdüler. 3 kere hem Lice kırsalına hem de Irak'a gittik ama çocuğumuzu göstermediler. Yılmayacağız. Oğlum, bak yeni yıla giriyoruz. Biz istiyoruz ki seninle girelim. Orası size göre bir yer değil. Annenizin yanına gelin. 10 yıldır senden hiçbir şekilde haber almadım. Ne olursun, gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.

'BİZ BURADA SİZİN İÇİN BAŞKALDIRDIK, SİZ DE ORADA BAŞKALDIRIN'

Oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın ise 2024'ün de buruk geçtiğini belirterek, "Ben evladım Özkan Aydın için burada oturmaktayım. Evladımı 2015 yılında kandırarak, HDP İl Başkanlığına getirerek, buradan da terör örgütüne götürdüler. 9 yıldır hiç evladımdan haber alamıyorum. 6 yıldır burada annelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. 5 yıldır yılbaşını burada geçiriyoruz ve buruk geçiyor. Yeni yıla umutlu girmek istiyoruz. Tek temennimiz burada evlatlarımıza kavuşmaktır. Yılbaşında da burada nöbet geçireceğiz. Evlat acısı çok zordur. Konu evlatlarımız olmasaydı, hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. Evlatlarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Tek bir çocuğumuz terör örgütünde kaldığı müddetçe burada kalacağız. Oğlum, biz bu vatanın evlatlarıyız, sizi orada kandırıyorlar. Teslim olmanız durumunda işkence olacağını size söylüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. En büyük işkence, terör örgütü PKK'da vardır. Biz burada sizin için başkaldırdık, siz de orada başkaldırın" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-/DİYARBAKIR