ÇOMÜ Kent Fest 2024 Başladı - Son Dakika
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ÇOMÜ Kent Fest 2024 Başladı

ÇOMÜ Kent Fest 2024 Başladı

ÇOMÜ yeni öğrencileri için düzenlenen Kent Fest 2024, konserler ve gösterilerle başlıyor.

12.10.2024 15:18
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) yeni öğrencileri için oryantasyon programı kapsamında düzenlenen "ÇOMÜ Kent Fest 2024" başladı.

Kent merkezindeki Halk Bahçesi'nde yarın sona erecek etkinliğin ilk gününde, Türk Japon Dostluk Kulübü öğrencileri ile Deniz Bilimleri Fakültesinin misafiri olan Japon kendo (kılıç kullanma sanatı) ustaları gösteri sundu.

Fakülte ve yüksekokullardan öğrencilerin etkinlik ve organizasyonlarıyla yer aldığı halk açık ÇOMÜ Kent Fest 2024'te konserler, seramik sanatları, dans gösterileri, defile, piyano dinletileri, gastronomi ve tadım deneyimleri ile çocuklara yönelik oyun ve yarışmalar, çalıştay ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gazetecilere, ÇOMÜ Kent Fest'in üniversitede farklı alanlardaki kulüpler, koordinatörlükler ve spor birimlerinin 1 yıl boyunca yapılan çalışmalarının kent halkıyla buluşması olduğunu söyledi.

Yeni öğrencilerinin hem üniversite iklimi ve ortamına entegre olması hem de şehirle bir araya gelmesini amaçladıklarını belirten Erenoğlu, "Valiliğimiz, Çanakkale Belediyemiz, Çanakkale Ticaret Borsamız ve sponsorlarımız festivale büyük katkı sağladı. Bu festivali çok önemsiyoruz. Zaten göreve geldiğimizden beri en önemli mottomuz 'Hep birlikte daha ileri' oldu. Bu da üniversiteyi kente indirgemekti. Bu festival de amaçlarımızdan en önemlilerinden biri oldu." diye konuştu.

Erenoğlu, Çanakkale halkına festivale katılmaları çağrısında bulundu.

ÇOMÜ'de yüksek lisansına devam eden Meral Kurtulmuş ise Halk Bahçesi'nde çok güzel bir ortamda üniversite ile halk buluşmasının yaşandığını ifade etti.

Etkinlikleri çok beğendiğini anlatan Kurtulmuş, "Her yaş grubuna göre bir etkinlik var. Gerçekten büyük bir emek var. Çok düşünülmüş bir etkinlik. Burada herkes çok eğleniyor." dedi.

Açılışa, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, dekanlar, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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