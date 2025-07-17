Conte'den Albanese'ye Nobel Adaylığı - Son Dakika
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Conte'den Albanese'ye Nobel Adaylığı

17.07.2025 23:26
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M5S lideri Conte, BM Raportörü Francesca Albanese'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek.

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini söyledi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde muhalefet partilerinin, İtalya ile İsrail arasında 2003 yılında imzalanan askeri ve savunma işbirliği anlaşmasının iptaline yönelik sunduğu ve iktidardaki sağ partilerin oylarıyla reddedilen önerge görüşmelerinde, ABD'nin 9 Temmuz'da yaptırım listesine aldığı BM Raportörü Albanese de gündeme geldi.

Muhalefetteki M5S'nin lideri Conte, burada yaptığı konuşmada, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümeti, İsrail'e yaptırım uygulamadığı ve İtalyan vatandaşı Albanese'ye sahip çıkmadığı için eleştirdi.

Conte, Albanese'nin görevini yapan, olup biteni titizlikle ve cesaretle aktaran biri olduğunu belirterek, "Tıpkı görevini yapan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları gibi o da zulüm görüyor ve yaptırımlarla tehdit ediliyor." dedi.

Başbakan Meloni'nin bir İtalyan vatandaşını savunmak için hiçbir şey söylemediğini vurgulayan Conte, "Francesca Albanese'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyoruz." diye konuştu.

Conte, Meloni hükümetine yüklenerek, "Siz ki İsrail'e yaptırım uygulamaya, İsrail'e silah satışını durdurmaya, İsrail'le yapılan anlaşmaları yırtıp atmaya cesaret edemiyorsunuz, şimdi bir de Gazze'deki soykırıma karşı duran, görevini yapan bir İtalyan vatandaşına yaptırım uygulanmasına sessiz kalmayı seçiyorsunuz. O ise bunu başı dik bir şekilde yapıyor. Meloni tek kelime etmedi. En azından İtalyan vatandaşlarını savunacak onurunuz ve vakarınız olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Conte, sözlerini "Yaşasın Francesca Albanese" diyerek tamamladı.

ABD'den Albanese'ye yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Temmuz'da BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Washington, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürdüğü Francesca Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

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