 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çöp evden 20 bin lira çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp evden 20 bin lira çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir evden çıkan 3 tona yakın çöp arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira, ev sahibine teslim edildi.

Çöp evden 20 bin lira çıktı
21.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:35
Abone Ol

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Nurhayat Akbaş'ın (55) yalnız yaşadığı evden 3 tona yakın çöp çıkarken, atıkların arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira ev sahibine teslim edildi.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki binanın giriş katındaki evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı. Ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde çöp evle karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 3 tona yakın atık çıkarıldı. Bu sırada eve gelen Nurhayat Akbaş, duruma tepki gösterdi. Çalışma sırasında atıklar arasındaki poşetlerin içinde para bulundu. 20 bin lira  ekipler tarafından sayılıp, tutanak altına alınarak Nurhayat Akbaş'a teslim edildi.

'İKİNCİ EL ÇAMAŞIR VE EŞYA SATIYORUM'

Nurhayat Akbaş, ikinci el ürünleri toplayıp biriktirdiğini ve sattığını söyleyerek, "İkinci el çamaşır ve eşyalar vardı. Belediyenin aldıkları çöp değildi. Ben onları satmak için topladım. Evimin kombisi yok 'yaptırırım' dedim. Çocuğum evlenecek ona yardımcı olayım istiyordum. Mutfağımı falan düzenleyip dolap taktırmak için para biriktirmek istedim. Bunun için çaba göstermiştim. Ama şikayet olmuş, kapıyı kırıp aldılar hepsini" dedi. Nurhayat Akbaş, kendisine teslim edilen parayı da bu şekilde biriktirdiğini söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yenimahalle Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Karşıyaka, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evden 20 bin lira çıktı - Son Dakika


18:18
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı
17:55
Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54
Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
17:35
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
17:34
Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım? Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
17:19
Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27
Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu

Son Dakika
18:18 Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı
17:55 Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54 Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
17:34 Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
17:35 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
17:19 Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27 Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 18:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çöp evden 20 bin lira çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement