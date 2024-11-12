COP29\'da Çin Pavyonu Açıldı

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BAKÜ, 12 Kasım (Xinhua) -- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 olarak da bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu kapsamında, Çin pavyonunun açılışıyla ilgili düzenlenen yan toplantıya katılan insanlar, 11 Kasım 2024.

COP29'daki Çin pavyonu Pazartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıldı.

Çin pavyonu, 11-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP29 sırasında, çeşitli yan etkinliklerin yer alacağı 10 temalı gün etkinliği düzenleyecek. (Fotoğraf: Meng Jing/Xinhua)