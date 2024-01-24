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Çorlu'da 14 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorlu'da 14 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, kaçak tütün ile doldurulmuş 14 bin makaron, 2 kilogram nargile tütünü ve 9 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu\'da 14 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 14:57,
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Çorlu ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreste arama yaptı.

Aramalarda, 14 bin makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 9 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki otomobili durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Otomobil sürücüleri H.Ç. ile E.A. ve otomobilde bulunan Ş.G. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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