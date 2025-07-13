TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bisiklet kullanan 2 çocuk yaralandı.
Çorlu'da ilk kaza saat 16.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus A.'ya (11), E.Ö., yönetimindeki 34 CBV 545 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklettin düşen Yunus A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü E.Ö., emniyete götürülerek hakkında inceleme başlatıldı.
İkinci kaza yine Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Poyraz K.'nın (12), kullandığı elektrikli bisikletle M.Y.'nin kullandığı 61 FA 249 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan Poyraz K., sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlattı.
Yaralanın 2 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Bisikletli Çocuklar Kaza Geçirdi - Son Dakika
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