Çorlu'da Gasp Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da Gasp Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Çorlu'da gasp iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. 1.4 milyon lira gasbedildi.

27.11.2024 21:47
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran O.E, tanımadığı şüpheliler tarafından zorla araca bindirilerek İstanbul'da bir otelde alıkonulduğunu ve daha sonra hesabındaki 1 milyon 410 bin lirasının gasbedildiğini öne sürdü.

İhbarın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.B, E.B, O.H, Y.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, E.B, O.H. ve Y.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Gasp Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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