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Çorlu'da minibüste kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da minibüste kaçak sigara ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste, kontrplakla kaplanmış taban ve yan kısımlarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu\'da minibüste kaçak sigara ele geçirildi
15.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün kontrplakla kapatılan taban ve yan kısımlarında gümrük kaçağı 6 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurdu. Boş olduğu görülen minibüsün taban ve yan taraflarının kontrplakla kaplandığını fark eden polis, aracı detayla aramaya aldı. Sökülen kontrplakların arkasına zulalanmış 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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