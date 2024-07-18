Çorlu'da otomobil çarptı, Suriyeli çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan R.H'ye otomobil çarptı.
Yaralanan R.H. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
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