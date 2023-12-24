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Çorum'a şehit ateşi düştü

Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (24) acı haberi, Çorum'daki baba ocağına ulaştı.

24.12.2023 - 00:05,
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Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (24) acı haberi, Çorum'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Çorum İl Müftülüğünde İmam Hatip olarak görev yapan baba Ramazan ve anne Meryem Yılmaz'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan şehit evini ziyaret ederek, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın naaşının ailesinin kararıyla memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

Çorum\'a şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA
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