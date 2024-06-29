Çorum Alaca'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 polis memuru dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 polis memuru dahil 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yaparken park halindeki 1'i polis otosu 3 araca çarptı. Kazada, 2 polis memuru ve bir kişi yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

29.06.2024 20:39
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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki, 1'i polis otosu 3 araca çarptığı trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ADY 154 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde önüne çıkan elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yapınca park halindeki polis aracı ile 66 AAT 282 ve 66 ABY 247 plakalı otomobillere çarptı.

Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ekip otosunda bulunan polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile araçların yanında olan Ömer Çelik (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kazaya karışan otomobil, Ankara Caddesi TOKİ Konutları yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince A.A. olduğu belirlenen sürücü, Samsun-Ankara kara yolu Çorum şehir merkezi girişinde başka bir araçla seyrettiği sırada gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 polis memuru dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 polis memuru dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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