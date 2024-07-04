Çorum'da Devrilen Araçta 5'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Devrilen Araçta 5'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Çorum-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden olan 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Hafif ticari araç, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

04.07.2024 08:49
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Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki, aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Harun İ. (43) idaresindeki 66 LT 061 plakalı hafif ticari araç, Çorum- Ankara kara yolu 9. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle aynı aileden Seçilay İ. (16), Ahmet E.İ. (14), Emre İ. (10), Güner İ. (39), Ayşe B.İ. (17) ve Zeynep S.İ. (4) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Seçilay İ. ve Emre İ, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Devrilen Araçta 5'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Devrilen Araçta 5'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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