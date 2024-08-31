Çorum\'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 silah ele geçirildi

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Çorum'da polis ekiplerince bir otomobilin teyp kısmına yapılan gizli bölmede 2 silah ele geçirildi.

Bağcılar Caddesi'nde darbedilen bir kişinin otomobile zorla bindirildiği ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Sanayi Sitesi 13. Cadde'de durdurdu.

Araçta yapılan aramada, teyp kısmının arkasına yapılan gizli bölmede 2 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki T.Ç. (25), B.D. (15) ve M.Ç. (13) gözaltına alındı.