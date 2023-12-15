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Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Oğuzhan İ. tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim G, bacağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum\'da silahlı saldırı: 1 yaralı
15.12.2023 - 08:33,  Güncelleme: 08:33
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Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İbrahim G, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde yürüdüğü sırada borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Oğuzhan İ'nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan İbrahim G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan saldırgan, polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde'de yakalandı.

Kaynak: AA
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Çorum, Saldırı, Güvenlik, Hastane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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