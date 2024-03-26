Çorum'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 9 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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Çorum'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 9 sanığa hapis cezası verildi

Çorum\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 9 sanığa hapis cezası verildi

Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 9 sanığa 1 yıl 3 ay ila 25 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme ve yaralama suçlarına iştirak, suça yardım etmek, suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek suçlarından cezalarını belirledi. Olayda kullanılan tüfekleri satan ve ateş eden sanıkların cezaları daha ağır oldu.

26.03.2024 16:29
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Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 9 sanığa 1 yıl 3 ay ila 25 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Musa Kurt'un silahla öldürülmesi, Fazlı Cihat Şakar'ın da yaralanmasına ilişkin tutuklu sanıklar Atilla Ö, Batuhan Ç, Aysun Ç, Sefa Can K, Yunus Emre A. ve Murat Ç. katıldı. Tutuksuz yargılanan Birsen G, Fatih Ç. ve Mustafa Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Kurt ile Şakar'ın yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanıkların kasten ya da tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanıklardan Atilla Ö. ise maktul Kurt'a küfür etmesinden dolayı ateş ettiğini, yaralanan Şakar'ı ise olay yerinde görmediğini söyleyerek, tahliyesini istedi.

Aysun Ç. de maktulü ve yaralıyı tanımadığını, kimseyi öldürme ya da yaralama niyeti olmadığını anlatarak, tahliyesini talep etti.

Yunus Emre A. da saldırıda kullanılan ve olaydan bir hafta önce sosyal medyadan satışa çıkardığı 2 tüfeği sanık Atilla Ö'nün aldığını, birine ateş edeceğinden habersiz olduğunu belirterek, suça iştirak etmediğini savundu.

Batuhan Ç, olay günü uyuşturucunun etkisinde olduklarını, Kurt'un kendilerine telefonda küfür etmesinden dolayı ne yaptığını bilmeden ateş ettiğini söyleyerek, beraatini istedi.

Murat Ç. ise olayın ardından yeğeni Batuhan Ç'yi saklamak için değil sakinleştirmek için muhafaza ettiğini, tüfeği de polise vermek için elinden aldığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "öldürme ve yaralama suçlarına iştirak", "suça yardım etmek", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından sanık Atilla Ö'yü 25 yıl 5 ay, Batuhan Ç'yi 16 yıl 11 ay 10 gün, Aysun Ç'yi 11 yıl 8 ay, Birsen G'yi 6 yıl 1 ay 10 gün, Sefa Can K'yi 6 yıl 8 ay, Yunus Emre A, Fatih Ç. ve Mustafa Ç'yi 10'ar yıl, Murat Ç'yi de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çorum'da, 27 Temmuz 2022'de pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve Fazlı Cihat Şakar, kendilerine yaklaşan otomobilden inen kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Kurt, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Aynı araçla olay yerinden kaçan zanlılar, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

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