Çorum\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 9 sanığa hapis cezası verildi

Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 9 sanığa 1 yıl 3 ay ila 25 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi.
Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Musa Kurt'un silahla öldürülmesi, Fazlı Cihat Şakar'ın da yaralanmasına ilişkin tutuklu sanıklar Atilla Ö, Batuhan Ç, Aysun Ç, Sefa Can K, Yunus Emre A. ve Murat Ç. katıldı. Tutuksuz yargılanan Birsen G, Fatih Ç. ve Mustafa Ç. ise duruşmaya gelmedi.
Kurt ile Şakar'ın yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanıkların kasten ya da tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti.
Sanıklardan Atilla Ö. ise maktul Kurt'a küfür etmesinden dolayı ateş ettiğini, yaralanan Şakar'ı ise olay yerinde görmediğini söyleyerek, tahliyesini istedi.
Aysun Ç. de maktulü ve yaralıyı tanımadığını, kimseyi öldürme ya da yaralama niyeti olmadığını anlatarak, tahliyesini talep etti.
Yunus Emre A. da saldırıda kullanılan ve olaydan bir hafta önce sosyal medyadan satışa çıkardığı 2 tüfeği sanık Atilla Ö'nün aldığını, birine ateş edeceğinden habersiz olduğunu belirterek, suça iştirak etmediğini savundu.
Batuhan Ç, olay günü uyuşturucunun etkisinde olduklarını, Kurt'un kendilerine telefonda küfür etmesinden dolayı ne yaptığını bilmeden ateş ettiğini söyleyerek, beraatini istedi.
Murat Ç. ise olayın ardından yeğeni Batuhan Ç'yi saklamak için değil sakinleştirmek için muhafaza ettiğini, tüfeği de polise vermek için elinden aldığını belirterek, beraatini talep etti.
Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "öldürme ve yaralama suçlarına iştirak", "suça yardım etmek", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından sanık Atilla Ö'yü 25 yıl 5 ay, Batuhan Ç'yi 16 yıl 11 ay 10 gün, Aysun Ç'yi 11 yıl 8 ay, Birsen G'yi 6 yıl 1 ay 10 gün, Sefa Can K'yi 6 yıl 8 ay, Yunus Emre A, Fatih Ç. ve Mustafa Ç'yi 10'ar yıl, Murat Ç'yi de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Çorum'da, 27 Temmuz 2022'de pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve Fazlı Cihat Şakar, kendilerine yaklaşan otomobilden inen kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Kurt, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Aynı araçla olay yerinden kaçan zanlılar, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 9 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi Malazgirt'e gelen Yılmaz, burada partililerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?