Çorum'da yapılan şok uygulamada 33 araca 349 bin 918 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamada 33 araca 349 bin 918 lira ceza uygulandı

Çorum\'da yapılan şok uygulamada 33 araca 349 bin 918 lira ceza uygulandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 33 aracın sürücüsüne toplamda 349 bin 918 lira ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca trafik kanununa uygun olmayan 5 motosiklet ile 3 araç trafikten men edildi.

28.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:26
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Çorum'da polis ekiplerince yapılan "şok uygulama"larda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 33 aracın sürücüsüne 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Altınevler Sokak'ta eş zamanlı uygulama yaptı.

810 aracın kontrol edildiği denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve uygulama noktasından kaçan 33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde trafik kanununa uygun olmadığı belirlenen 5 motosiklet ile 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da yapılan şok uygulamada 33 araca 349 bin 918 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da yapılan şok uygulamada 33 araca 349 bin 918 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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